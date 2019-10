Fußball-Kreisliga A : Tabellenführer Waldniel spielt in Bockum nur remis

Foto: Fupa Simon Wallrafen traf für Waldniel.

Fußball-Kreisliga A Der SC Waldniel kam in der A-Liga des Fußballkreises Kempen/Krefeld beim TSV Bockum nicht über ein Unentschieden hinaus und verspielte einen Teil des Vorsprungs auf die Verfolger. In der Gladbacher Gruppe holte der 1. FC Viersen II in einer chaotischen Partie gegen Mennrath immerhin noch einen Punkt.

Kreis Kempen/Krefeld: Union Nettetal II - VfR Fischeln II 1:2 (0:2). Schon in der ersten Hälfte geriet Nettetal auf die Verliererstraße und kassierte die vierte Niederlage in Serie. Der späte Anschlusstreffer von Pascal Ulbricht konnte die Niederlage nicht mehr verhindern.

Dülkener FC - TIV Nettetal 1:2 (0:1). „Der Platz stand komplett unter Wasser, so dass ein vernünftiges Spiel kaum möglich war. Wir hatten als Schlusslicht das Glück nicht auf unserer Seite und haben das Spiel daher verloren“, sagte Dülkens Trainer Björn Kox. Dennis Hoffmann traf für die Gäste gleich doppelt, während Ahmad Al-Sultan zwischenzeitlich für Dülken ausglich. „Die Bedingungen war sehr schwer, aber wir haben am Ende aufgrund der Zahl der Torchancen verdient gewonnen“, freute sich Nettetals Trainer Metin Deniz.

TSV Kaldenkirchen - FC Hellas Krefeld 5:1 (1:0). Auf heimischer Anlage hatte Kaldenkirchen keine große Mühe mit dem Gast aus Krefeld und siegte deutlich. Michael Goertz (2), Noel Müllers, Kacper Ciupa und Lars Heines schossen den deutlichen Erfolg der Hausherren heraus. „Bei den widrigen Bedingungen war es ein Sieg des Willens, der aufgrund der deutlichen größeren Zahl an Torchancen in Ordnung geht“, resumierte Kaldenkirchens Trainer Andre Küppers zufrieden.

Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp 1:6 (1:2). Hinsbeck ging bereits in der zweiten Minute durch Lukas Hanßen in Führung. Danach gab der Gastgeber die Partie aber aus der Hand und verlor noch deutlich. „Wir mussten heute gleich 13 Spieler ersetzen und mussten Spieler aus unserer Reserve hinzuholen. Im Laufe der zweiten Hälfte haben unsere Kräfte nachgelassen und wir haben Strümp gewähren lassen“, sagte Hinsbecks Coach Klaus Hammann.

VfB Uerdingen - VSF Amern II ausgefallen. Aufgrund des Dauerregens war der Platz in Uerdingen nicht bespielbar.

TSV Bockum - SC Waldniel 3:3 (1:1). Das Team aus Waldniel ging in Bockum durch die Treffer von Simon Wallrafen, Tim Güth und Andreas Klingen jeweils in Führung, kassierte aber immer wieder den Ausgleichstreffer. „Wir sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis, da wir es nicht geschafft haben, unsere Führungen auszubauen und über die Zeit zu bringen“, sagte Waldniels Trainer Michael Holthausen.

Kreis MG/VIersen: 1. FC Viersen II - Victoria Mennrath II 4:4 (2:1). Am Ende einer total verrückten Partie, mit acht Toren und zwei Platzverweisen sicherten Nejat Kaya (2), Mert Karapicak und Yannick Hermes den Viersenern immerhin noch einen Punkt.