Kultur in Viersen : Der Boden von Viersen wird Kunst

Kunstaktion mit der Planierwalze: Mit der Kunstaktion „Grund und Boden“ wurde die Ausstellung „Leidenschaft Landschaft“ in der städtischen Galerie im Park eröffnet. Foto: Julia Esch. Foto: Julia Esch

Viersen Mit der Kunstaktion „Grund und Boden“ wurde die Ausstellung „Leidenschaft Landschaft“ in der städtischen Galerie im Park eröffnet. Ruppe Koselleck und Susanne von Bülow druckten dabei sechs verschiedene Motive.

Von Julia Esch

Gefühle, Erinnerungen, Debatten: Der Boden einer Stadt löst eine Menge bei den Menschen aus. Diese Erfahrung hat Susanne von Bülow gemacht. Die Künstlerin ist mit ihrem Mann, Künstler Ruppe Koselleck, bereits seit acht Jahren in ganz Deutschland mit Malerrolle, Papier und Farben unterwegs, um Drucke vom städtischen Boden zu erstellen. Ihre gemeinsame Kunstaktion trägt den Titel „Grund und Boden“. Die Werke sind Abdrücke von Pflastersteinen, Kanaldeckeln, Abflussgittern. Der Preis variiert. Nicht die Qualität des Druckes oder das Motiv ist entscheidend, sondern der Grundstückspreis in der jeweiligen Innenstadt.

Deshalb auch das Motto der Ausstellung: „Nicht der Künstler, sondern die Lage macht den Preis“. Der Boden und dessen Preis seien eigentlich sehr rational und greifbar. „Doch für die Menschen in einer Stadt ist der Boden zugleich etwas sehr Emotionales.“ Ihre Arbeiten seien auf beiden Ebenen betrachtbar, finden die Künstler. Die direkte Darstellung, Abdruck und Preis, oder die zusätzlichen Gefühle und Erlebnisse, die hinzukommen.

Info Bis 17. November: Leidenschaft Landschaft Ausstellung Die Werke von Ruppe Koselleck und Susanne von Bülow sind in der Ausstellung „Leidenschaft Landschaft“ in der Galerie im Park zu sehen. Öffnungszeiten Bis Sonntag, 17. November; dienstags bis samstags: 15 bis 18 Uhr, sonntags: 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Während Koselleck mit der Rolle Farbe auf einen Gulli-Deckel vor der Galerie im Park streicht, erzählt von Bülow von Reaktionen und Begegnungen bei ihrer Arbeit. Sie wechseln sich ab. Zwischendurch entsteht eine kurze Diskussion zur Farbwahl oder welche Kanaldeckel als Nächstes „gedruckt“ werden soll. Doch zum Schluss sind beide Künstler einer Meinung, der angemalte Kanaldeckel wird mit nassem Büttenpapier abgedeckt. Dann kommt eine Schicht Filz, anschließend wird mit Kissen und Decken gepolstert, damit das Papier nicht reißt und der Abdruck gleichmäßig wird.

Ruppe Koselleck und Susanne von Bülow druckten sechs verschiedene Motive. Koselleck präsentiert den Abdruck des Kanaldeckels vor der Galerie. Foto: Julia Esch. Foto: Julia Esch

An diesem Tag ist das Drucken etwas schwieriger, es regnet durchgehend, der Boden ist nass, das Papier klebt binnen Sekunden am Pflaster. „Aber wir haben schon bei Schneetreiben gedruckt, das ist eigentlich kein Problem“, sagt Koselleck. Nur muss es schnell gehen, wenn die knapp drei Tonnen schwere Straßenwalze über Filz und Papier gerollt ist. Runter mit der nassen Wäsche und dem Filz, geübt zieht das Künstlerpaar den Druck vom Boden. So sieht also ein Stück Viersen aus, knapp 300 Euro kostet der gestempelte Quadratmeter. Ihre Kunst war schon immer politisch, “ sagt von Bülow. Es habe auch schon Aktionen gegeben, bei denen ihnen im Nachhinein gesagt worden sei: „Gut, dass ihr an der Stelle in der Stadt nicht gedruckt habt, das ist bei uns umstritten zurzeit“, erzählt von Bülow. Aber in den vergangenen Jahren habe durch die gestiegenen Mieten in den Städten der politische Sinn in den farbigen Abdrücken der Straßenstücke zugenommen.

Viele Besucher würden erst beim Erleben der Kunstaktion oder beim Betrachten der Ausstellung begreifen, dass sich manche vielleicht ihre eigene Stadt gar nicht mehr leisten können. „„Als wir in Nürnberg gedruckt haben, gab es Stücke in Lagen, da würde keiner gerne hinziehen““, sagt Koselleck. „Trotzdem werden für den Quadratmeter 10.000 Euro gezahlt.“ Auch die beiden selbst könnten sich eigentlich ihren eigenen Wohnort in Münster so betrachtet gar nicht mehr leisten, sagen von Bülow und Koselleck.