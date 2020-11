Drei Stellvertreter für Kalle Wassong in Niederkrüchten : Tekolf, Siegers und Goertz als Vize-Bürgermeister nominiert

Drei Stellvertreter für Kalle Wassong in Niederkrüchten

Niederkrüchten Die drei Kommunalpolitiker sollen Stellvertreter für Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) werden. Darüber entscheidet der Rat.

Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) wird auch in Zukunft drei Stellvertreter haben. Laut Johannes Wahlenberg von der CDU-Fraktion haben sich alle Fraktionen des neuen Rates auf diese Personalien verständigt, entscheiden darüber wird der neue Rat in seiner konstituierenden Sitzung am 3. November. Darunter sind mit Michael Tekolf (CDU, 62) und Beate Siegers (Bündnesgrüne, 58) zwei neue Gesichter.