Fußball : Amern siegt nach Rückstand 5:1

Fußball Pokal Der Landesligist setzt sich in der ersten Runde des Niederrheinpokals letztlich klar beim Rheydter SV durch. Rene Jansen steuerte drei Treffer bei.

Die VSF Amern haben erfolgreich die Hürde in der ersten Runde des Niederrheinpokals gemeistert. Beim klassentieferen Rheydter SV gab es am Ende einen deutlichen 5:1 (2:1)-Erfolg für den Landesligisten. Gleich dreifach traf Rene Jansen. So klar wie das Ergebnis allerdings am Ende war, so unterschiedlich war vor allem die Anfangsphase des Spiels.