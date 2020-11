Kreis Viersen : Neue Corona-Fälle an Kita und Schulen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Samstag mehrere neue Fälle einer Corona-Infektion bekanntgeworden. Drei Schüler, eine OGS-Mitarbeitern und eine Erzieherin wurden positiv auf das Virus getestet.

Im Kreis Viersen sind am Samstag, 31. Oktober, mehrere neue Corona-Fälle in einer Kita und verschiedenen Schulen bekanntgeworden. Dies teilte eine Sprecherin des Kreises am Wochenende mit. So wurde eine Schülerin der Liebfrauenschule in Grefrath-Mülhausen positiv getestet. Ebenfalls infiziert haben sich jeweils ein Schüler der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst und der Städtischen Gesamtschule Nettetal. In allen drei Fällen dauere die Ermittlung der Kontaktpersonen noch an.