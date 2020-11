Kostenpflichtiger Inhalt: Diskussion um Kiesgrube in Schwalmtal-Lüttelforst : Kreis Viersen fordert neue Rohstoffpolitik

In Schwalmtal-Lüttelforst kämpfen Anwohner gegen die geplante weitere Auskiesung. Doch nicht nur dort ist ein weiterer Abbau geplant. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Schwalmtal In Schwalmtal-Lüttelforst kämpfen Anwohner gegen eine geplante weitere Auskiesung. Neue Hoffnung schöpfen sie durch einen Forderungskatalog des Kreises Viersen an das Land NRW. Was der Kreis darin vorschlägt.