Niederkrüchten : Kita-Gelände Sausewind erweitert

Niederkrüchten Für die 53 Kinder gibt es nun unter anderem eine neue Schaukelanlage.

Das Außengelände des Niederkrüchtener Gemeindekindergartens „Sausewind“ in Brempt ist auf 1750 Quadratmeter gewachsen. Das fast fertig gestaltete Gelände wurde mit einer kleinen Feier eingeweiht. Über den neuen Weidentunnel mit einem Barfuß-Sinnespfad, der Hangrutsche und der neuen Schaukelanlage am Hügel freuen sich nicht nur die 53 Kinder der dreigruppigen Einrichtung. „Wir sind froh, dass wir den kompletten Hügel des gemeindeeigenen Spielplatzgeländes dazubekommen haben“, sagt die stellvertretende Leiterin Iris Wilms. Stets ist eine Gruppe des Natur- und Waldkindergartens in der umliegenden Landschaft unterwegs.