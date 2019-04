Schwalmtal : A52: Anschlussstelle Hostert wird gesperrt

Die Anschlussstelle in Hostert wird am Donnerstag wegen Fahrbahnarbeiten gesperrt. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Schwalmtal Am Donnerstag, 4. April, sperrt der Landesbetrieb Straßen.NRW auf der Autobahn 52 in Fahrtrichtung Roermond die Anschlussstelle Hostert. Betroffen ist der Zeitraum von 7 bis voraussichtlich 15 Uhr. Grund seien dringende Fahrbahnreparaturen, teilte der Landesbetrieb am Dienstag mit.

