Brüggen : Spuk in Schloss Balmor

Brüggen Das Junge Theater führte im Brachter Bürgersaal eine Gruselkomödie auf.

Mit der Gruselkomödie „Geisterstunde auf Schloss Balmor“ begeisterte das Junge Theater des Theatervereins Einigkeit Alst im Brachter Bürgersaal Jung und Alt. Unter der Regie von Linda Kremers und Leona Stockbrink übten die zehn Mädchen, im Alter von elf bis 15 Jahren, fleißig seit Dezember. „In den letzten 14 Tagen haben wir sogar täglich geprobt“, sagte Kremers. Die Laienschauspieler zeigten mit viel Spielfreude ihr Können. Das Stück spielt in der heutigen Zeit im englischen Schloss Balmor. Das gut erhaltene Schloss ist eine Touristenattraktion, weil es dort spuken soll. Dafür sind die Schauspieler Thea und Lea (Luisa Mertineit und Lena Reiffs) von der Schlossbesitzerin Gräfin Joster (Anne Rölkes) engagiert worden. Ihre treue Zofe Johanna (Johanna Brockes) und Putzfrau Frau Wischer (Leona Stockbrink) sind eingeweiht. Doch nun will die alte Gräfin in die Stadt ziehen. Weil sich Spuk­schlösser nicht so gut verkaufen lassen, bestellt sie den Geisteraustreiber Sir Paul Holmes (Emily Zinz), der behauptet er sei der Urenkel von Sherlock Holmes.