Spende in Viersen : Unterstützung für den Weißen Ring

Marianne Fuhrmann und Thomas Lueck. Foto: Lueck

Die Lueck Werbeagentur hat 400 Euro an den Weißen Ring gespendet, die sie bei einer Verkaufsaktion an einem Messestand gesammelt hat. Thomas Lueck, Art Director des Unternehmens mit Sitz in Viersen, betont: „Wir halten die Arbeit des Weißen Ringes, der Opfern von Straftaten Beistand leistet in unserer Heimatstadt, für besonders bedeutend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken