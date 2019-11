Brüggen : Neue Weihnachtsbeleuchtung für Bracht

Brüggen Ab 23. November sind neue Ambiente-Leuchten in Bracht zu sehen: Straßenlaternen erhalten eine Metallhaube mit Sternen. Das ist der erste Teil des neuen Illuminationskonzeptes. Die weiteren sollen 2020 realisiert werden.

Im Brüggener Ortsteil Bracht soll es in der (Vor-)Weihnachtszeit festlicher aussehen. Für die Ambiente-Weihnachtsbeleuchtung gibt es ein neues Konzept, das aus unterschiedlichen Elementen besteht. Vorbild ist die Illumination, die es seit 2017 im Brüggener Zentrum gibt. „„Wir schaffen in diesem Jahr nicht die Realisierung aller Teile des Konzepts““, sagt Brüggens Wirtschaftsförderer Guido Schmidt. Begonnen wird mit Metall-Aufsätzen für Laternen. Laut Bürgermeister Frank gellen (CDU) sollen die übrigen Teile aber folgen.

Bracht Am Samstag, 23. November, wird in Brüggen-Bracht die Beleuchtung angeschaltet. Treffpunkt ist die Marktstraße.

Ein Teil der neuen Beleuchtung, Aufsätze aus Metall für die Straßenlaternen, wird bereits ab 23. November diesen Jahres zu sehen sein. In die Metallhauben sind Sterne gestanzt, durch die das Licht der Laternen fallen kann. Auf den ursprünglichen Vorschlag, die Hauben außerdem noch mit dem Schriftzug „Bracht“ zu versehen, wurde verzichtet. Montiert werden die Hauben auf einzelne Laternen an der Markt-, König- und kleinen Stiegstraße.

Im Brüggener Ortskern gibt es seit zwei Jahren eine neue Ambiente-Weihnachtsbeleuchtung. Zuvor hatten die Mitglieder des Werbering immer wieder darauf hingewiesen, dass die alte Beleuchtung marode war. Im Juli 2017 hatten die Mitglieder des Gemeinderats zugestimmt, in eine neue Illumination zu investieren.Zu dieser ganzjährig einsetzbaren Beleuchtung gehörten unter anderem Lichterketten an prägnanten Gebäuden, etwa an der Dachkante im Eingangsbereich Klosterstraße/Torschänke, die Rathaus-Kontur in Richtung Nikolausplatz, die Kontur des Seitenschiffs der katholischen Pfarrkirche sowie die Kontur der Burg und des Turmes. Dazu kommen mehrere markante Bäume; außerdem sorgten leuchtende Sterne für Atmosphäre. Dies kostete rund 70.000 Euro. Den größten Teil der Kosten übernahm die Gemeinde, auch der Werbering und die Interessengemeinschaft „Lebendiges Brüggen“ beteiligten sich daran.

Langfristig soll es in Bracht aber noch weitere, weihnachtliche Glanzpunkte geben. Dazu gehört etwa die Überlegung, eine Konturenbeleuchtung an bedeutenden Bauwerken zu montieren. Denkbar seien etwa das denkmalgeschützte Café Bürgermeisteramt oder Hotel König. Allerdings sei dazu laut Guido Schmidt das Einverständnis der Besitzer einzuholen. Außerdem könnten einige ortsbildprägende Bäume nach Brüggener Muster mit Lichterketten umwickelt werden. Nach einem Ortstermin in Bracht sei Schmidt zufolge die Zahl der in Frage kommenden Bäume reduziert worden. Als ein besonders markanter Baum wurde das Exemplar erkannt, das an der Königsstraße vor dem Outletverkauf für Damenmode steht.