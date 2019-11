Kriegserlebnisse eines Vierseners : Schreiben über Krieg und Vater

Claudia Kreiten hat während der Arbeit an ihrem Buch ihren Vater von einer neuen Seite kennengelernt. Sie möchte erfahrbar machen, was es für junge Menschen bedeutet, Krieg erdulden zu müssen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die Viersenerin Claudia Kreiten schildert in ihrem Buch die Kriegserlebnisse ihres mittlerweile gestorbenen Vaters Konrad. Sie stützt sich dabei auf dessen Notizen, die er teils während des Granatenhagels im Unterstand verfasste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Der Zweite Weltkrieg ist nun 74 Jahre lang Vergangenheit. Zeitzeugen gibt es kaum noch. Claudia Kreiten aber ist sich sicher, dass die Schrecken nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Mit einem Buch über ihren Vater unternahm sie nun den leidenschaftlichen Versuch, „sinnlich erfahrbar zu machen, was es bedeutet, als junger Mensch den Krieg zu erdulden.“

Konrad Kreiten wurde 1927 in Viersen geboren. Mit 16 Jahren wurde er im Reichsarbeitsdienst auf den Krieg vorbereitet. Ein Jahr später geriet er an die Westfront, bis er im Februar 1945 erst in amerikanische, dann französische Kriegsgefangenschaft gelangte. Als Konrad Kreiten im Jahr 2000 starb, hinterließ er mehrere Mappen voller Tagebuchaufzeichnungen, Briefe, Zeichnungen und kleine Bilder, in denen er seine Kriegserlebnisse verarbeitete.

Info Aus den Schützengräben in die Gefangenschaft Erschienen „Ich war sechzehn – Meine Odyssee aus den Schützengräben des Zweiten Weltkrieges in amerikanische und französische Kriegsgefangenschaft von 1944 bis 1948“, herausgegeben von Claudia Kreiten, 328 Seiten mit Zeichnungen und Karten, ist im Gerhard Hess Verlag erschienen. Das Buch kostet 19,80 Euro.

Eines Tages klingelte bei Kreitens das Telefon. Kevin Hall, ein angehender amerikanischer Historiker, hatte in einem Archiv die Niederschrift des Vortrags – samt Adresse und Telefonnummer – entdeckt, den Kreiten 1987 vor dem Rotary-Club der Stadt Colonial Heights, Virginia gehalten hatte. Kevin Hall beschäftigte sich in seiner Masterarbeit mit der Situation deutscher Kriegsgefangener in Amerika und wollte mehr über Kreiten erfahren.

Diese Anfrage löste etwas bei Konrad Kreitens Tochter Claudia aus. 1964 in Viersen geboren, studierte sie Germanistik, Politikwissenschaft und Soziologie und befasste sich während des Studiums intensiv mit der Geschichte des Deutschen Reiches zur Zeit des Nationalsozialismus.

Sie begann, die Aufzeichnungen ihres Vaters, die seine Frau Maria wie einen Schatz gehütet hat, zu lesen. Lernte ihn von einer Seite kennen, die ihr weitgehend unbekannt war. „Das musste ich erstmal verkraften. Das war eine Offenbarung für mich.“ Denn auch Konrad Kreiten hat zu den zahlreichen Männern gehört, die nur punktuell über ihre Erlebnisse des Krieges sprachen. Aber: er nutzte das Schreiben, um sich – zumindest ansatzweise – von den Schrecken zu distanzieren, indem er alles akribisch notierte. Während des Krieges schrieb er, unter Granatenhagel im Unterstand und noch in den 1950er-Jahren hielt er seine gemachten Erfahrungen schriftlich fest, als er einen Besuch ins französische Lolif unternahm, wo er als sogenannter „travailleur libre“ in der Landwirtschaft arbeitete.

Claudia Kreiten beschloss, die Aufzeichnungen ihres Vaters zu einem Buch zusammenzufassen und herauszugeben. Über vier Jahre lang hat sie gelesen, recherchiert und gearbeitet. Ihr wichtigstes Anliegen formuliert sie so: „Es ist an der Zeit, den Blick auf die seelischen Verwundungen der Menschen zu richten, die den Zweiten Weltkrieg in viel zu jungen Jahren erdulden mussten – den Blick nicht davor zu verschließen, in welcher Weise seelische Traumata auch auf die nächsten Generationen übertragen wurden.“ Die Traumata der Kriegsteilnehmer dürften nicht in Vergessenheit geraten. Denn sie betreffen auch die nachfolgenden Generationen, ob es ihnen bewusst ist oder nicht.

„Mein Vater hat seine Lehren aus der Geschichte gezogen und einen Bewusstseinswandel erlebt.“ Ohne den hätte Claudia Kreiten das Buch nicht schreiben können. Diesen Bewusstseinswandel macht sie an zwei Eckdaten fest. 1944 schrieb Kreiten aus dem Reichsarbeitsdienst, wo er im Schnellverfahren zum Soldaten gemacht wurde, in einem Brief an seine Eltern stolz: „Sehe gut in Uniform aus.“ 56 Jahre später, kurz vor seinem Tod, notiert er in einem Brief an seinen Freund: „Gerne würde ich mit Dir, bei nächster Gelegenheit, einmal nach Ysselsteyn/Holland fahren. Über 31.000 Deutsche Soldaten des II. Weltkriegs liegen auf diesem Friedhof […] Heute steht man meistens allein und einsam zwischen den Gräbern. […] Könnten nicht gerade SIE uns lehren, belehren???“ Und er beendet seinen Brief mit dem in Großbuchstaben geschriebenen: „DU SOLLST NICHT TÖTEN!“