Niederkrüchten : Niederkrüchten sucht Partner für Artenvielfalt

Niederkrüchten Die Gemeinde hat eine Erklärung von 360 Kommunen unterzeichnet. Kürzlich gestartet ist das Projekt „Bunte Felder 2020“.

Die Gemeinde Niederkrüchten will mehr dafür tun, Tiere und Pflanzen unterschiedlicher Arten zu erhalten und zu schützen. Deshalb hat Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) die Erklärung „Biologische Vielfalt der Kommunen“ unterzeichnet; Niederkrüchten ist der 360. Teilnehmer. Die Gemeinde ist zudem dem bundesweiten Bündnis für biologische Vielfalt beigetreten.

Was sich Wassong davon verspricht: „Durch diese Mitgliedschaft erhoffen wir uns, gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden weitergehende Wege zu finden, die biologische Vielfalt nachhaltig zu stärken.“ Erfahrungen und zielführende Strategien zu diesem Thema könnten ausgetauscht werden, Niederkrüchten könne von dem Wissen anderer profitieren.

Seit sechs Wochen gibt es zudem eine neue Möglichkeit, wie jeder aktiv werden kann: In Kooperation mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft und dem Rheinischen Landwirtschafts-Verband hat die Gemeinde Niederkrüchten das Pilotprojekt „Bunte Felder 2020“ gestartet. Niederkrüchtener Landwirte stellen landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen bereit, um dort hochwertige, standortgerechte Blühstreifen anzulegen. Jeder kann Blühpate werden: mit einer Spende ab 17,50 € für 50 Quadratmeter, 35 Cent kostet ein Quadratmeter. Die Resonanz bisher beschreibt Kalle Wassong als eher verhalten: 800 Euro seien bisher zusammen gekommen.

Seit dem dritten Biodiversitäts-Treffen gibt es zudem Arbeitsgruppen, in denen sich Niederkrüchtener mit Handwerkern, Vertretern von Naturschutzverbänden, aus der Landwirtschaft und den Kindertageseinrichtungen sowie Imkern, Jägern und Waldbesitzern zusammengefunden haben.

Zudem legte die Gemeinde insgesamt mehr als 4000 Quadratmeter Blühwiesen auf ihren Grünflächen an, Kräuterwiesen in einer Größe von rund 3000 Quadratmetern wurden an Sonderbauwerken, wie Regenrückhaltebecken, eingesät, Kitas erhielten Gemeinde-Grund, um Blühflächen und Feldsäumen anzulegen.