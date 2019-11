Brüggen : Brüggen feiert seine ehrenamtlichen Helfer

Brüggen Für viele war die Stadtführung ein Höhepunkt, auch für gebürtige Brüggener oder Heimatkundige aus den Nachbarorten.

Mit einer Reise von der Gründung Brüggens bis in die Gegenwart begann die Feier für die Ehrenamtlichen in der Gemeinde Brüggen. Zwei Stadtführer berichteten vom Aufbau, von Kriegen und Eroberungen und dem Alltagsleben rund um die Burg, bevor es ins Warme ging. Knapp 60 Teilnehmer kamen zur Stadtführung und zum Abendessen im Kultursaal der Burg Brüggen. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) bedankte sich in seiner Ansprache: „Ohne Ihren Einsatz könnten wir das alles nicht stemmen.“ Mit dem Abend wolle die Gemeinde sich für den Einsatz in etlichen Bereichen bedanken. Mit leiser Gitarrenmusik im Hintergrund, Grünkohl, Mettwurst und Kasseler, Getränken und Tischgesprächen herrschte schnell eine familiäre Atmosphäre im Kultursaal.