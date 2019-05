Hoher Busch : Schöner sitzen

Viersen Der Verschönerungsverein Viersen (VVV) hat jetzt zwei erste Probebänke aus Kiefer auf dem Hohen Busch aufgestellt. Der 135 Jahre alte Verein, dem 50 Hektar Wald gehören, sucht Bankpaten, um marode Holzbänke ersetzen zu können.

„22 Paten haben wir bereits gefunden“, berichtet VVV-Vorsitzender Marc Tappiser (31). In sechs Wochen kommt die nächste Lkw-Lieferung an, werden noch 20 Bänke aufgestellt. „Die ersten Spaziergänger haben direkt Platz genommen“, so Tappiser. Er erinnert sich daran, dass früher viele Familien am Wochenende zum Picknicken gekommen sind. „Leider fehlen mitterweile die Tische, und bei vielen Bänken die Rückenlehnen.“ Fünf Tischgruppen will der VVV aufbauen. Wer Bankpate werden will (500 Euro), sende eine E-Mail an: info@vv-viersen.de mrö/Fotos: VVV