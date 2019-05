Jugend-Handball : Süchtelns A-Jugend spielt künftig in der Regionalliga

Süchtelns A-Jugend spielt künftig in der Regionalliga

Bei den Qualifikationsturnieren bissen sich die Süchtelner knapp durch, profitierten aber auch vom Verzicht eines anderen Vereins.

Nach dem Meistertitel der männlichen B-Jugend des ASV Süchteln kann sich die Handball-Abteilung des Großvereins über den nächste Erfolg freuen: Die männlichen A-Jugend qualifizierte sich am vergangenen Wochenende für die Regionalliga Nordrhein.

Mit zehn Spielern aus der erfolgreichen B-Jugend und sieben Spielern aus der bisherigen A-Jugend startete die Mannschaft von Trainer Niklas Eirmbter in die Qualifikation, an der das Team im vorigen Jahr noch knapp gescheitert war. Im ersten Turnier gab’s zum Auftakt einen 10:4-Sieg gegen die JSH Hiesfeld/Aldenrade. Nach einer Niederlage gegen den späteren Turniersieger TV Ratingen ging es gegen Königshof um alles. Mit viel Kampf erreichte der ASV ein 11:11 und erreichte aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Königshof den zweiten Platz, der über eine weitere Qualifikation die Chance auf die Regionalliga am leben hielt.