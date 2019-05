Vereinsleben in Viersen : Ideen für den Hohen Busch

Der Vorstand (v.l.): Philipp Gockel (Geschäftsführer), Maximilian Koehl (Schriftführer), Marc Tappiser (Vorsitzender), Christoph Solbach (2. Vorsitzender), Jochen Scholz (Kassenwart). Foto: Verschönerungsverein Viersen

Viersen Neue Bänke, neue Bäume und dazu ein Fest rund um den Bismarckturm: Der junge Vorstand des Viersener Verschönerungsvereins hat einige Ideen dazu, wie sich das Ausflugsziel weiter aufwerten lässt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Fischer

Noch stehen Marc Tappiser die Gespräche mit Vertretern der Stadt und der Feuerwehr bevor. Erst danach weiß der Vorsitzende des gemeinnützigen Verschönerungsvereins Viersen (VVV), ob und wie sich die Idee des neuen Vorstands umsetzen lässt: Der Verein möchte ein Bismarckfest rund um den dann zur Feier des Tages beleuchteten Bismarckturm am Hohen Busch organisieren. Wunschtermin ist der 2. August. „Wir wollen damit an eine alte Tradition anknüpfen“, sagt Tappiser. Es ist nicht die einzige Idee der neuen Vereinsspitze: So bieten der 31-Jährige und seine Mitstreiter zum Beispiel Bank- und Baumpatenschaften an, um den Hohen Busch zu verschönern.

Am 24. Juni 1886 gegründete sich der VVV. Naherholung sei damals sehr wichtig gewesen, vielerorts in der Region hätten sich deshalb Verschönerungsvereine gegründet, erzählt Tappiser. Rund 50 Hektar Wald – vor allem am Hohen Busch – habe der VVV gekauft, damit er dauerhaft erhalten bleibe. „Der Verein stellt die Fläche allen Viersenern zur Verfügung, die Stadt bewirtschaftet sie“, erklärt der Vorsitzende. Das Ziel sei nicht nur, den Wald instand zu halten, sondern auch aufzuforsten. „In den vergangenen zwei Jahren ist durch Stürme und die Borkenkäferplage unheimlich viel kaputt gegangen“, sagt Tappiser. Der Verein habe einen Investitionsplan, sei jedoch auf Spenden angewiesen, um neue Bäume pflanzen zu können. Auch die Bankpatenschaften sollen Geld einbringen.

Info Kontakt zum Verein per E-Mail Patenschaft Wer Bank- oder Baumpate werden möchte, kann den Verschönerungsverein Viersen per E-Mail kontaktieren: info@vv-viersen.de.

Seit Anfang April sind Tappiser, die etwa gleichaltrigen Christoph Solbach, Philipp Gockel, Maximilian Koehl und Jochen Scholz im Vorstand des VVV. In den vergangenen Jahren sei der Vorstand nicht sehr aktiv gewesen, aber „wir sind fünf heimatverbundene Jungs mit neuen Ideen und neuem Elan“, sagt Tappiser. 17 Bankpatenschaften für jeweils 500 Euro hat die junge Vereinsspitze bisher vergeben. Wo genau am Hohen Busch die auf Wunsch mit Namensplakette versehenen Sitzgelegenheiten in den kommenden drei Monaten aufgestellt werden, plane Stadtförster Rainer Kammann, sagt Tappiser. Insgesamt peilt der Verein vorerst 30 Patenschaften für Bänke an, außerdem für je 350 Euro 25 Patenschaften für neue Linden, die an der Peter-Stern-Allee gepflanzt werden sollen. Der Pflanztermin sei „eventuell Ende Oktober, Anfang November“ – also wenn alles für Tappiser nach Plan läuft, wenige Wochen nach dem Bismarckfest.