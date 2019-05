Aktion in Viersen : 24 Stunden schwimmen im Bad Ransberg

Das Benefiz-Schwimmen beginnt am Samstag um 13 Uhr. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Dülken Schwimmen für den guten Zweck: Am Samstag, 25. Mai, beginnt um 13 Uhr im Bad Ransberg an der Heesstraße 82 in Dülken das 24-Stunden-Benefiz-Schwimmen. Die Aktion endet am Sonntag, 26. Mai, 13 Uhr.

Der Bäderbetreiber NEW spendet für jede geschwommene Bahn fünf Cent an den Stadtsportverband Viersen. Alle Teilnehmer werden gebeten, mindestens acht Bahnen zu schwimmen. Während der regulären Öffnungszeiten gelten die normalen Eintrittspreise. In der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, gilt ein ermäßigter Eintrittspreis von 50 Cent. Eine Voranmeldung zum Benefiz-Schwimmen ist nicht notwendig.

(rp)