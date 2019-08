Viersen : Nabu-Ortsgruppe pflegt Bäume im Jubiläumsgarten

Viersen Insgesamt 112 Bäume stehen in der Anlage. Sie wurden zwischen Herbst 2011 und Herbst 2012 in insgesamt drei Aktionen gepflanzt, viele Viersener hatten damals 50 Euro für einen Baum gespendet.

Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) übernehmen die Sommerpflege der Obstbäume im Jubiläumsgarten Dülken. In diesen Tagen sind die Helfer der Ortsgruppe Viersen in dem Bereich zwischen Daniel-P.-Norman-Ring und Burgacker unterwegs. Darüber informierte jetzt die Viesener Stadtverwaltung.

Insgesamt 112 Bäume stehen in der Anlage. Sie wurden zwischen Herbst 2011 und Herbst 2012 in drei Aktionen gepflanzt, viele Viersener hatten damals 50 Euro für einen Baum gespendet. Seinerzeit hatte der Naturschutzbund sich verpflichtet, sich in den ersten zehn Jahren um die Pflege des Obstbongerts zu kümmern. Jetzt steht die Sommerpflege der Bäume an, die zum Teil erstmals Früchte tragen. Im Verlauf der Pflegemaßnahme werden die Baumscheiben freigeschnitten und unerwünschte Seitentriebe entfernt. Die Anbindungen werden überprüft und Äste, die abzubrechen drohen, entlastet. Außerdem müssen einzelne Kronenbereiche aufgelichtet werden.

Bei einer Gießaktion der Stadt waren am vergangenen Wochenende auch schon Helfer im Jubiläumsgarten aktiv: Ein gutes Dutzend war am Samstag nach Dülken gekommen, um junge Bäume mit Wasser zu versorgen. 11.000 Liter Wasser wurden mit Gießkannen und Eimern im Jubiläumsgarten Dülken und an der Obstbaumallee verteilt. Im Anschluss wurden auch Bäume im Jubiläumsgarten in Alt-Viersen versorgt. In der Woche zuvor hatten Freiwillige an zwei Tagen Bäume auf den Süchtelner Höhen im Bereich des Wildgeheges gegossen.