Katzenpension in Schwalmtal : Katze aus Schwalmtaler Tierpension verschwunden

Ein Unbekannter hat das Katzengehege beschädigt. Die Pensionsinhaberin ist überzeugt: „Da will mir jemand an die Existenz.“ Sie erstattete Strafanzeige.

Der zweiwöchige Urlaub auf Sardinien der vierköpfigen Familie Reimann war wunderschön, die Ankunft in Deutschland weniger. „Nichts ahnend wollten wir am vergangenen Sonntagmorgen unseren geliebten Kater Jerry wie immer aus der Tierpension abholen“, erzählt Brigitte Reimann. „Unsere elfjährige Tochter war wie immer bei der Abholung mit dabei.“ Vor Ort aber konnte man den Kater nicht in den Gehegen finden. Auch eine weitere sei verschwunden, so Brigitte Reimann. „Nach langen drei Stunden Warten dann der Rückruf der Tierpension am Sonntagnachmittag, dass die beiden Tiere wohl entlaufen seien, weil an einem Außengehege nunmehr Vandalismus festgestellt worden sei.“ Für die Familie hätten die Sommerferien damit ein jähes Ende gefunden. „Die ganze Familie schläft seither nicht mehr richtig durch, doch am Schlimmsten ist es für unsere Tochter, die wir nachts um 1 Uhr entweder weinend auf unserer Treppe auffinden oder aber an unserer elektrischen Terrassenrollade, weil sie meint, etwas gehört zu haben – in der Hoffnung dass Jerry mauzend vor der Glastüre säße.“