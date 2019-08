Feiern in Viersen : Beim Otto-Fest über Viersen blicken

Viersen Der Verschönerungsverein Viersen ist am Freitagabend Gastgeber des ersten Fests am Bismarckturm. Wer möchte, kann sich von einem Hubsteiger auf 25 Meter Höhe fahren lassen und dabei nicht nur das Fest von oben sehen.

Am Bismarckturm gibt es weder Steckdosen noch Hydranten. Wer also Gastgeber eines Festes am Fuß des Viersener Wahrzeichens sein möchte, muss irgendwie für Strom sorgen und ein paar hundert Meter weit Wasserschläuche durch den Hohen Busch ziehen. Er muss Bänke, Getränkewagen und mobile Toiletten durch den Wald bugsieren, für Beleuchtung an den Wegen sorgen. Klingt aufwendig, aber die Mitglieder des Verschönerungsvereins Viersen (VVV) nehmen das alles gerne in Kauf. „Wir sind eben mitten in der Natur“, sagt der Vorsitzende Marc Tappiser. „Aber das ist ja auch das schöne an der Sache.“ Wie schön es tatsächlich ist, am Bismarckturm zu feiern, erleben die Gäste am Freitag, 2. August, beim ersten „Otto-Fest“. Besucher dürfen zwar nicht auf die Aussichtsplattform, weil sie seit Jahren gesperrt ist. Aber wer möchte, kann sich auf einem Hubsteiger 25 Meter hoch fahren lassen und auf Viersen blicken.