Tierpark Brüggen : Ein Besuch bei Alpaka, Erdmännchen und Co.

Ein Besuch bei Alpaka, Erdmännchen und Co.

Brüggen Mit 250 Tieren gibt es im Brüggener Tierpark viel zu entdecken – auch wenn sich bei den sommerlichen Temperaturen nicht alle Tiere aus ihren Bauten und kühlen Unterschlüpfen wagen.

Wenig scheint die Hitze den Ziegen auszumachen, die im Streichelzoo auch die pralle Sonne nicht scheuen. Und auch die Stachelschweine würden die meiste Zeit des Tages ohnehin verschlafen, da sie von Natur aus dämmerungsaktiv seien, sagt Helga Kerren. Die beiden Stachelschwein-Männchen im Tierpark sind noch nicht lange da: Erst vor knapp zwei Wochen sind die stacheligen Bewohner in ihr Quartier gezogen – und stellen bereits Zäune und Türen auf die Probe. „Wir mussten auch die Pflanzen in Betonkübel und etwas höher setzen, denn die Stachelschweine buddeln viel und haben auch schon erste Stellen im Gehege angenagt.“ Knapp zehn Kilogramm Futter verputzen die beiden Männchen übrigens am Tag.