ÖPNV im Kreis Viersen : Firmenticket für kleine Unternehmen

Sie werben gemeinsam für das Firmenticket: Jürgen Steinmetz (IHK Mittlerer Niederrhein, links) und Frank Kindervatter (NEW AG). Foto: IHK

Kreis Viersen Bislang wurde das Firmenticket nur in größeren Unternehmen mit vielen Mitarbeitern eingesetzt. Jetzt können auch Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern die vergünstigten ÖPNV-Tickets für ihre Beschäftigen bestellen.

Kleinere Unternehmen im Kreis Viersen können jetzt ihre Mitarbeiter mit vergünstigten Firmentickets für den Öffentlichen Personennahverkehr ausstatten. Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein mitteilte, habe die Kammer Rahmenverträge mit sämtlichen Verkehrsbetrieben in der Region geschlossen, darunter auch die NEW.

Voraussetzung Die Steuerbefreiung gilt nur, wenn Arbeitgeber die Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbringen. Die Neuregelung hat für Arbeitgeber den Vorteil, dass sie das Job-Ticket nicht mehr in die monatliche 44-Euro-Freigrenze einbeziehen müssen.

Neuregelung Seit diesem Jahr sind Arbeitgeberleistungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers von der Steuer befreit. Die Steuerbefreiung umfasst auch private Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr. So sollen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel attraktiver werden und Umwelt- und Verkehrsbelastungen gesenkt werden.

Knapp 36.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte pendeln jeden Tag in den Kreis Viersen ein und aus. Im Gegenzug verlassen fast 56.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte täglich den Kreis, um zu ihrem Arbeitsplatz in einer anderen Stadt oder einem anderen Kreis zu gelangen.

Die Zahlen einer IHK-Studie zeigen, wie stark die Verkehrswege belastet sind. „Die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes ist längst ein wichtiges Auswahlkriterium für die Mitarbeiter“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Zudem haben es insbesondere kleinere Unternehmen zunehmend schwer, ihren Bedarf an Fachkräften zu decken.“ Das Firmenticket Niederrhein unterstütze die kleineren Betriebe dabei, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. „Gleichzeitig bieten wir den Mitarbeitern eine stressfreie, umweltschonende und günstige Alternative zum Auto“, ergänzt Frank Kindervatter, Vorstand der NEW AG. Carsten Liedtke, Sprecher des Vorstands der SWK Stadtwerke Krefeld AG, betont: „Das Ticket gilt natürlich auch für Fahrten in der Freizeit.“ Neben diesen beiden Nahverkehrsanbietern haben auch die Stadtwerke Neuss, Stadtbus Dormagen und die Rheinbahn AG den Rahmenvertrag unterzeichnet.