Umweltschutz in Viersen : Mit Leib und Seele Umweltschützerin

Almut Grytzmann-Meister setzt sich mit unbeugsamem Willen für Natur und Tierschutz ein. RP-Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Viersen 25 Jahre voller Erfolge und Rückschläge liegen hinter Almut Grytzmann-Meister. Die Viersenerin ist seit einem Vierteljahrhundert die Vorsitzende für den BUND in Stadt und Kreis Viersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Almut Grytzmann-Meister weiß, dass sie ab und zu aneckt. „Im Laufe der Jahre bin ich vielen Leuten betreffend den Umwelt- und Tierschutz auf die Füße getreten. Mit meiner geraden und direkten Art mache ich mir nicht überall Freunde. Ich bin nicht sonderlich diplomatisch“, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln. Aber gerade dieser unbeugsame Wille, etwas zugunsten von Natur und Tier zu verändern oder zu verhindern, zeichnet die Viersenerin aus. Seit einem Vierteljahrhundert ist sie die Vorsitzende vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in der Stadt und im Kreis Viersen.

„Ich bin aufgrund meiner Liebe zur Natur und den Lebewesen mit Leib und Seele eine Umwelt- und Tierschützerin“, sagt die Schauspielerin und Diseuse. Ihre Antriebsfeder hat dabei in all den Jahren nicht nachgelassen, sondern spannt sich gerade in Anbetracht der aktuellen Klimaproblematiken immer wieder neu und voller Kraft. Es sei ein Kampf gegen die Ignoranz und die Rituale der Bürokratie, sagt die Viersenerin leise.

Info Seit 1975 Verein mit Sitz in Berlin Organisation Der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) ist eine Umwelt- und Naturschutzorganisation mit Sitz in Berlin. Der Verein wurde 1975 als „Bund Natur und Umweltschutz Deutschland“ von Umweltschützern gegründet. 1977 erfolgte die Umbenennung.

Grytzmann-Meister wurde vor 25 Jahren zunächst zur Vorsitzenden der BUND-Ortsgruppe Viersen und kurz danach auch zur Vorsitzenden der BUND-Kreisgruppe gewählt. Zu ihrem Einstieg in die ehrenamtliche Arbeit luden sie und ihr Mann, der Künstler Horst Meister, gemeinsam mit dem damaligen BUND-Bundesvorsitzenden Hubert Weinzierl in Viersen zu einer Veranstaltung ein, bei der es um den Erhalt und Schutz von Bäumen ging. Als „Baumschutz-Künstler-Ehepaar“ hatten sie sich aber schon vorher einen Namen gemacht. „Als wir 1986 nach Viersen zogen, machten wir die Augen auf und entdeckten betreffend den Umwelt- und Tierschutz so manches Debakel. Es sprach sich schnell herum, dass wir uns einsetzten, insbesondere für den Erhalt von Bäumen“, sagt Grytzmann-Meister. „Bürger baten uns um Hilfe, und so ist es bis heute geblieben.“

Wenn die Viersenerin wollte, könnte sie Bücher über ihre Arbeit als Vorsitzende schreiben. Erfolge wechselten sich mit Niederlagen ab. Der jahrelange Einsatz gegen das Abholzen von Pappeln am Niederrhein wurde durch eine Verordnung des Umweltministeriums belohnt, die die Pappel für den Niederrhein als landschaftsprägend einstuft und so vor weiteren Kahlschlägen schützt. Die Rettung von Kastanien am Anrather Bahnhof und die Verhinderung eines Supermarktbaus auf einer grünen Wiese in Niederkrüchten stehen neben unzähligen anderen Dingen auf der Erfolgsseite. Auf der anderen Seite stehen der Kampf gegen die zu hohen Nitratwerte im Wasser, der Verlust alter Kugelbäume vor der Pfarrkirche St. Katharina oder der bislang nicht erfolgreiche Einsatz für eine Katzenkastrationspflicht. Dafür betreut der BUND die Krötenwanderung, an der Niers wird Müll aufgesammelt: „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“, zitiert die Viersenerin den bekannten Ausspruch und fügt an, sie und ihr Mann seien Eichhörnchen.