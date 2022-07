Feiern in Viersen : Dülken feiert wieder Mühlenfest

Dülken Der Termin steht fest, jetzt suchen die Organisatoren noch Mitstreiter: Marktbeschicker, Gastronomen, Vereine und Künstler können sich melden.

Auch, wenn Dülkens Narrenmühle Namensgeber ist: Gefeiert werden soll am 27. und 28. August wie gewohnt vor allem auf dem Alten Markt und an der Lange Straße. Die Organisatoren suchen nun noch Künstler, Gastronomen, Marktbeschicker sowie örtliche Vereine, die das Fest mitgestalten möchten. Interessierte können sich ab sofort bewerben.

Auch in diesem Jahr stehe der Samstag traditionell im Zeichen der Musik, kündigen die Veranstalter an: „Auf der Bühne am Alten Markt darf gerockt, getanzt und mitgesungen werden.“ Ein buntes Programm mit Musik und Aktionen werde den Sonntag zum Familientag machen. Am Sonntag soll außerdem die

umgebaute Lange Straße offiziell und feierlich wiedereröffnet werden: „Dann werden sich musikalische Acts und weitere Attraktionen über die neu gestaltete Straße bewegen.“