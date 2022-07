Verein aus Viersen : Fünfter Hilfstransport für Kanew unterwegs

Das Team um die Organisatoren Mohamad Faruq Faruqi (zweiter von links) und Velerij Eske (vierter von links). Foto: Freunde von Kanew

Viersen Der Verein Freunde von Kanew hat in dieser Woche bereits den fünften Hilfstransport seit Kriegsbeginn in die Viersener Partnerstadt Kanew in die Ukraine auf den Weg gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Team um Lagerchef Mohamad Faruq Faruqi und Valerij Eske haben dabei am Montag und Dienstag den Lkw mit mehr als

17 Tonnen Hilfsgütern beladen.

Dabei wurden die Wünsche aus Kanew weitestgehend berücksichtigt. Zu den Hilfsgütern zählten dieses Mal eine Menge an haltbaren Lebensmitteln, Bekleidung und Schuhe sowie dringend benötigte Hilfsgüter für das Krankenhaus in Kanew. Ebenso mit auf den Weg nach Kanew gebracht wurden Nahrung und Hygieneartikel für Kinder. Auch einige private Hilfspakete von Viersener Familien für befreundete Familien in Kanew fanden Platz auf dem Lkw.

Organisiert wurde der Transport von Valerij Eske, der auch die Zollformalitäten erledigte, und Lagerchef Mohamad Faruq Faruqi. Sie konnten dabei erneut auf zahlreiche hilfsbereite Hände zurückgreifen.

(RP)