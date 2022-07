Saisonfazit DJK/VfL Giesenkirchen : Warum Giesenkirchen nicht konkurrenzfähig in der Landesliga war

Fussball-Landesliga Giesenkirchen stand frühzeitig als Absteiger fest und zog die Mannschaft schließlich aus dem Spielbetrieb zurück. Vor allem personelle Probleme warfen das Team zurück, zudem kam eine frühere Stärke abhanden.

„Wir haben es über die gesamte Saison nicht geschafft, in irgendeiner Form konkurrenzfähig in der Liga zu sein. Wir haben keine Kontinuität in der Leistung gehabt und durch individuelle Fehler dann die Spiele verloren“, sagt Trainer Volker Hansen zur zurückliegenden Spielzeit. Gerade bei Standards wie Ecken und Freistößen zeigte sich das Team zu anfällig und schenkte vor allem bei knappen Spielständen die Punkte zu leicht her. Hinzu kamen die Ausfälle wichtiger Spieler, die nicht kompensiert werden konnten. Dazu fehlte neben der Landesliga-Erfahrung auch die Qualität in der Breite. „Wenn man jede Woche die Positionen umstellen muss, kommt da kein System und auch keine Stabilität rein“, sagte Hansen weiter. Nach seiner Aussage ließ man vor allem die Kompaktheit in der Defensive vermissen, was in den Jahren zuvor die Mannschaft immer ausgezeichnet hatte. In der Offensive zeigte man sich zudem zu ungefährlich und brauchte schlichtweg zu viele Möglichkeiten, um ein Tor zu erzielen.