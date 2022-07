Saisonfazit Germania Geistenbeck : Ein beispielloser Einbruch in der Rückrunde

In der Rückserie reihte sich Niederlage an Niederlage für die Germania. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Kreisliga A Nach 20 Punkten zum Jahreswechsel steigt Geistenbeck abgeschlagen als Tabellenletzter in die B-Liga ab. Der 1. Vorsitzende, Guido Nilgen, nennt die Gründe – vor allem der Abgang von Torjäger Pascal Schmitz riss ein Loch.

Nur ein Sieg, 15 Niederlagen. Für Germania Geistenbeck endet die Saison nach desolater Rückrunde als Tabellenschlusslicht. Vor allem der Abgang von Torjäger Pascal Schmitz riss ein Loch, das die Mannschaft nicht füllen konnte.

So lief die Rückrunde

Den ersten Rückschlag gab es bereits vor dem Start der Rückrunde. Torjäger Pascal Schmitz wechselte in die Bezirksliga zu den Sportfreunden Neuwerk. Zweifellos ein sportlicher Verlust, da Schmitz mit 17 Treffern in elf Spielen der Top-Torschütze der A-Liga war. Was jedoch folgte, hätte sich wohl niemand im Verein ausmalen können. Ohne Schmitz kam der Mannschaft völlig die Qualität abhanden. Mit sechs Niederlagen startete Geistenbeck in die Rückrunde, darunter ein 0:8 gegen Türkiyemspor. Einen Sieg gab es mit 3:1 gegen Viersen II. Danach gingen auch die restlichen neun Saisonspiele verloren. Am vorletzten Spieltag kassierte die Germania gar ein 0:12 gegen Rheindahlen. Im April legte zudem Trainer Michael von Amelen, der ohnehin im Sommer zum Rheydter SV gegangen wäre, sein Amt nieder. Die Saison brachte ein Dreigespann aus Geschäftsführer Gregor Marat, Obman Wolfgang Schmitz und Spieler Markus Marat zu Ende.

Das war gut in der Saison

Wer in der Rückrunde nur drei Punkte holt, bei dem sind keine positiven Aspekte zu finden. „Wir sind sang- und klanglos abgestiegen“, sagt der 1. Vorsitzende, Guido Nilgen.

Das war nicht so gut in der Saison

Nach dem Abgang von Schmitz hatte der Verein auf eine „Jetzt-erst-recht“-Mentalität in der Mannschaft gesetzt. Eine fatale Fehleinschätzung. Die ersten Niederlagen setzen einen Abwärtsstrudel in Gang, aus dem Geistenbeck nicht mehr herauskam. Erst fehlten die Ergebnisse, dann auch die Einstellung. „Das Gesamtkonstrukt brach zusammen. Die Trainingsbeteiligung war auch nicht mehr gut. Die Mannschaft hat sich abgeschrieben“, sagt Nilgen. In der Rückrunde erzielte Geistenbeck lediglich 17 Tore, kassierte 68. Beides die schlechtesten Werte der Liga. In Geistenbeck war man am Ende aber ohnehin froh, wenn man überhaupt eine Mannschaft zusammenbekam. Die Konkurrenzfähigkeit spielte da nur noch eine untergeordnete Rolle.

Der Spieler der Saison

Die Abhängigkeit von Pascal Schmitz war gravierend – im Guten wie im Schlechten. Mit ihm spielte Geistenbeck eine gute Hinrunde, ohne ihn fiel die Mannschaft ins Bodenlose. „Die Mannschaft konnte diesen Abgang nicht auffangen“, sagt Nilgen. Es ist jedoch erstaunlich, wie das Team ohne ihn völlig die Linie verlor. Stattdessen schoss Schmitz mit elf Toren in neun Spielen die Sportfreunde Neuwerk zum Klassenerhalt in der Bezirksliga. „Ein Spieler seines Kalibers war für einen kleinen Verein wie uns nicht zu halten. Er wollte wieder höherklassig spielen“, sagt Nilgen.

So geht es weiter