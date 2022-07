Auf Burg Brüggen : Unternehmer-Treffen mit Pizza und Problem-Debatte

Brüggen Premiere auf Burg Brüggen fürs neue Talk-Format „Pitch & Pizza“. Die Themen reichten von Facharbeitermangel bis mangelhafte Schulbildung. Dieter Könnes („Stern TV“) moderierte.

Für das neue Format eines Unternehmertreffens im Hof der Burg Brüggen hatte die Brüggener Wirtschaftsförderung den Nettetaler Dieter Könnes, unter anderem Moderator von Stern TV, gewonnen. Bei der Veranstaltung „Pitch & Pizza“ sprach er über Facharbeitermangel, die verzweifelten Versuche des Handwerks, Auszubildende zu bekommen, und den Wunsch der Eltern, ihre Kinder zum Gymnasium zu schicken. In einer Diskussion mit den Unternehmern wurden die Themen und Probleme vertieft, bevor es an die Pizzabrötchen und ans Netzwerken ging.

Entstanden ist das Format „Pitch & Pizza“ aus den ehemaligen Brüggener Ortsgesprächen, die 2010 begonnen hatten und Unternehmern und Gewerbetreibenden eine Netzwerkplattform boten. Die moderne neue Form bezieht sich auf den englischen Begriff Pitch, der eine kurze, aussagekräftige Vorstellung bezeichnet. Die Brüggener Wirtschaftsförderung will dabei auf die Themenwünsche der Unternehmer eingehen. Könnes ließ die Bereitschaft erkennen, auch weitere Treffen zu moderieren.

„Es ist schon lange so, dass wir bei den Nebenkosten von der Zweitmiete sprechen. Was nützt uns der Maler, den wir endlich gefunden haben, wenn wir uns bald die Mietwohnung nicht mehr leisten können?“, begann Könnes den Abend mit einem Rundumschlag. Steigende Energiekosten, fehlende Facharbeiter und junge Menschen, die eher versuchen, ein Studium zu beginnen als sich für einen handwerklichen Beruf zu interessieren. Könnes forderte von der Politik, dass Klartext gesprochen wird, was auf die Bürger spätestens im nächsten Jahr zukomme.