Vorweihnachtszeit in Viersen : Es war einmal...in Süchteln

Vom Lindenplatz bis zum Weberbrunnen wird ein Märchen-Weihnachtsmarkt aufgebaut. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Der Stadtteil lockt in der Vorweihnachtszeit mit Märchenwoche, Weihnachtsmarkt samt verkaufsoffenem Sonntag, Kunst und Musik.

Frau Holle schüttelt im Deko-Laden „Tisch und Tuch“ ihre Federkissen auf. Seefahrer Sindbad ankert im Reisebüro „Holidayland“, die Prinzessin auf der Erbse versucht es sich in der „Trödeloase“ bequem zu machen: Ab sofort ist Märchenwoche in Süchteln. Dazu gehören neben Märchenlesungen – etwa in Geschäften, die ihre Schaufenster märchenhaft dekorieren, und Jugendeinrichtungen – auch Bastelstunden, Märchentanz und weihnachtliches Backen für Kinder. Ergänzt wird die Woche durch einen märchenhaften Weihnachtsmarkt, Ausstellungen, Konzerte und einen verkaufsoffenen Sonntag am ersten Advent. „„Wir haben diesmal ein strammes Programm, ein großes Programm““, sagt Rainer Schnäbler, Vorsitzender des Werberings Viersen aktiv. Zum dritten Mal laden Werbering und städtisches Citymanagement gemeinsam in ein „Märchenhaftes Süchteln“ ein. „Vergangenes Jahr hat die Pflanze die ersten Früchte getragen. Heute kann man sagen, der Baum ist erwachsen geworden““, sagt Schnäbler.

Märchenwoche Insgesamt 10.000 Prospekte, in denen die Programmpunkte der Märchenwoche aufgelistet sind, hat der Werbering unter anderem in Kitas und Schulen verteilt, in Läden und Geldinstituten ausgelegt. Auf der Internetseite www.werbering-viersen.de ist es in digitaler Form zu finden. Auftakt ist am Samstag, 23. November, mit dem „Weihnachts-Märchen-Konzert“ in der Johanniskirche auf dem Gelände der LVR-Klinik an der Johanisstraße 88. Von 17 bis etwa 19 Uhr präsentiert dort die Stagedream Academy berühmte Lieder aus Disney-Produktionen, außerdem singt der Gospelchor Sound and Spirit weihnachtliche Stücke. Der Eintritt ist frei, Platz ist für etwa 200 Zuhörer. Am Sonntag, 24. November, ist Kinotag in der Königsburg an der Hochstraße 13: Angekündigt ist für 15.30 Uhr ein „Märchenfilm für Groß und Klein“. Bis zum ersten Advent schließen sich nachmittags zum Beispiel Märchenlesungen an wechselnden Orten, Märchentanz, eine Märchenlesung für Senioren und eine Lesung rund um Schokolade mit Schauspielerin Julia Streich an. Wer teilnehmen möchte, sollte sich möglichst vorab am Spielort anmelden.

Info Alle Termine online hinterlegt Programm Das gesamte Programm ist auf der Internetseite www.werbering-viersen.de zu finden. Sponsoren Die Aktion wird unterstützt von Sponsoren wie der Volksbank, Baustoffe Schnäbler, Grundstücksmarketinggesellschaft, Villa Marx und Sparkassenstiftung.

Weihnachtsmarkt Zum Abschluss der Märchenwoche ist von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, die Süchtelner Fußgängerzone Bühne für einen märchenhaften Weihnachtsmarkt. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr. Mehr als 30 Aussteller haben sich angekündigt, an Zelten und Holzhütten bieten sie in der handwerklichen Budenwelt zum Beispiel Weihnachtsschmuck, Schals, Tücher, Honig und Holzspielzeug an. Die Buden und Stände verteilen sich auf dem Lindenplatz und an der Hochstraße bis zum Weberbrunnen. Im Zelt der Handwerkermeister-Gesellschaft Süchteln sind die Besucher zum Klönen und gemütlichen Umtrunk eingeladen, an Imbissbuden gibt es Süßes und Grillspezialitäten ebenso wie indische Gerichte. Zum Auftakt am Freitag bietet der Werbering ab 18 Uhr an seinem Stand Glühwein an und lädt für 21 Uhr zum gemeinsamen Singen ein. Dort gibt’s auch wie in den beiden Vorjahren Motiv-Glühweintassen zum Sammeln, am Freitag zum Stückpreis von 2,50 Euro. Darüber hinaus öffnet um 19 Uhr der Treff der Süchtelner Handwerker an der Propsteistraße.

Am Samstag und Sonntag öffnet der Märchenweihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr. An beiden Tagen können Kinder im Bastel-Zelt Märchen-Holzschwerter und Schatzkästchen gestalten, der Nikolaus kommt zwischen 15 und 18 Uhr zu Besuch und verteilt auf dem Markt Weckmänner.

Turm, Tanz, Musik und Theater Am Weihnachtsmarkt-Wochenende lädt Friedhelm Rath zu Turmführungen in St. Clemens ein. Die ersten Führungen starten um 12 Uhr, die genauen Zeiten werden per Aushang am Hauptportal bekanntgegeben. Kinder können sich auf Märchenvorführungen des Metropoltheaters Köln freuen: Am Samstag lockt sie der „Rattenfänger“ Flöte spielend ins Vorlesezelt, am Sonntag lösen ihn Hänsel, Gretel und eine kinderfreundliche Hexe ab. Die Vorführungen beginnen jeweils um 12, 14 und 16 Uhr. Am gesamten Wochenende ist ein Posaunenchor auf dem Markt unterwegs, um 15 Uhr am Samstag singen Süchtelner Kita-Kinder für die Besucher auf dem Lindenplatz Weihnachtslieder. Den Sonntag eröffnen die „Kleinen Sternchen“ der SG Dülken um 12.30 Uhr auf dem Lindenplatz mit einem orientalischen Tanz, um 14, 15 und 16 Uhr zeigt die Tanzschule Behneke die Tanzaufführung „Aladin und die Wunderlampe“. Von 17 bis 17.30 Uhr laden die Süchtelner Kitas noch einmal zum weihnachtlichen Singen ein.

Verkaufsoffen Den Märchen-Weihnachtsmarkt ergänzt am ersten Advent ein verkaufsoffener Sonntag. Auch am Freitagabend (bis 22 Uhr) und am Samstag (bis 18 Uhr) öffnen die teilnehmenden Einzelhändler ihre Läden. Dort können sich die Besucher ein rotes Stoffsäckchen geben lassen, mit dem sie von Geschäft zu Geschäft ziehen, wo es sich nach und nach mit kleinen Geschenken füllt.

Ausstellungen Einzelhändler dekorieren themenbezogene Märchen-Schaufenster, Schüler der Brüder-Grimm-Schule stellen selbst gebastelte Märchenfiguren in der Fußgängerzone auf – und das ist längst nicht alles. Die Künstlergruppe „Konzept 48/11 & Friends“ zeigt im Saal der Königsburg unter anderem surreale Fotografie und chinesische Tuchmalerei. Geöffnet ist an beiden Markttagen von 13 bis 18 Uhr – ebenso wie das Süchtelner Heimatmuseum an der Propsteistraße 15. Dort sind zum Beispiel Ausstellungsstücke aus der Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts zu sehen. Außerdem freuen sich die Künstler Richard Caelers und Uwe Peters über Besuch: Ihre Ausstellung in der Galerie Caelers an der Gebrandstraße 19 mit Fotokunst und Malerei widmet sich dem Thema „Spontaneität und Reife“. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Christiane Brühl vom Citymanagement, hier mit den Organisatoren und Gestaltern des „Märchenhaften Süchtelns“, gehört in der kommenden Woche zu den Märchenvorlesern. Sie liest aus „Sindbad“. RP-Foto: Fischer. Foto: Nadine Fischer