Karneval in Niederkrüchten : Wie die KV Maak möt im Guinnessbuch landete

Niederkrüchten Das ist nur eine Anekdote aus 50 Jahren Vereinsgeschichte. Am Samstag, 23. November, wird mit einer Party gefeiert.

Mit Rifkoochewagen und Porree-Stange statt Zepter zogen Leo und Trude Clemens, das erste Prinzenpaar des Karnevalsvereins Maak möt Brempt. Die erste Session folgte 1970, damals seien etwa zwei dutzend Mitglieder dabei gewesen, sagt Präsident Carsten Scholz. „Einige Männer in Brempt hatten sich damals mit dem Bund moderner Frauen zusammengetan und so den ersten Karnevalsverein in Brempt gegründet“, erzählt der 42-Jährige. 50 Jahre ist das her. Am Samstag, 23. November, wird gefeiert.