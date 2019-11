Interview Rainer Schnäbler : „Toilettenpapier einzukaufen, ist nicht so sexy“

Der Vorsitzende des Werberings spricht über unser Einkaufsverhalten, „Black Friday“ und das sagenhafte Süchteln.

Nächsten Freitag ist „Black Friday“ – in den USA der Beginn der Weihnachtseinkaufssaison. Bereits gestern haben Internet-Geschäfte wie Amazon & Co. die „Black-Friday-Woche“ gestartet. Muss sich der stationäre Einzelhandel in Viersen Sorgen machen?

Schnäbler Am Ende des Tages muss der Einzelhandel seine Chance in der Digitalisierung sehen und darf sie nicht einfach verteufeln. Noch gehen viel zu wenige Händler den Weg, diese Plattform als zusätzlichen Vertriebskanal zu nutzen. Aber auch der umgekehrte Weg funktioniert: Es gibt auch den einen oder anderen Einzelhändler in Viersen, der ganz bewusst auf den Zug aufspringt und dieses vor allem aus dem Internet bekannte Label „Black Friday“ nutzt, um seine besonderen Angebote zu bewerben. Vor einigen Jahren kam das Thema Halloween über den Großen Teich zu uns und ist heute eine Selbstverständlichkeit. Das ist ja auch völlig in Ordnung, auch wenn ich persönlich froh bin, wenn auch alte heimische Gepflogenheiten beibehalten werden.

Während der „Black Friday“-Woche setzt der Werbering Viersen aktiv auf die Märchenwoche „Sagenhaftes Süchteln“...

Schnäbler Aus unseren Erhebungen wissen wir, dass viele Gäste aus Gladbach oder Krefeld gerne in Viersen einkaufen, weil wir nicht so viele Grossisten auf der Fläche haben. Die lieben die Kleinteiligkeit der Stadt. Und dazu bieten wir das besondere Einkaufserlebnis.

Dabei geht das Einkaufsverhalten doch eigentlich in eine andere Richtung, wenn man sich die ganzen Supermarkt-Lieferdienste anschaut, die mittlerweile auch durch Viersen rollen.

Schnäbler Das ist ein Trugschluss. Man muss unterscheiden zwischen dem Wocheneinkauf, den in der Tat inzwischen immer mehr Menschen via Picnic & Co. abwickeln, und dem Einkaufserlebnis, das weder die Lieferdienste noch der Kauf per Internet bieten können. Die Lieferdienste werden unseren Einzelhändlern nicht gefährlich, eher im Gegenteil: Gerade weil für den Einkauf von Dingen des täglichen Bedarfs weniger Zeit aufgewendet wird, bleibt den Menschen mehr Zeit zum Bummeln, zum Schauen, für den Einkaufsgenuss. Daran haben die Leute nämlich durchaus Spaß. Toilettenpapier einzukaufen, ist hingegen nicht so sexy.

