Interview : „Wir sprechen nicht von Tätern“

Manfred Budel ist im Vorstand des Vereins zur Förderung der Erinnerungskultur in Viersen. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie der Verein dazu steht, die Namen von Opfern und Tätern zu nennen.

Budel Wir sprechen nicht von „Tätern“, sondern in neutraler Form von „Beteiligten“. Auf unserer Homepage weisen wir darauf hin, dass wir sehr wohl differenzieren zwischen „Tätern“ und „Mitläufern“. Wir maßen uns keine eigene Zuweisung an, sondern überlassen dies den hierzu berufenen Institutionen und der moralischen Bewertung des Betrachters. Es geht uns darum, das ganze Ausmaß der Naziverstrickung in Viersen darzustellen. Die Sichtbarmachung von ungeahnt vielen Opfern und Beteiligten, die oftmals in unmittelbarer Nachbarschaft lebten, wird mittels einer Stadtkarte erst erfahrbar.