Schwalmtal : Ungewöhnliche Krippen sind in Schwalmtal zu sehen

Schwalmtal Mutter und Tochter haben mehr als 40 Krippenställe gesammelt und teilweise angefertigt.

Wer die ungewöhnlichen Ställe sehen will, hat dazu am ersten Adventssamstag, 30. November, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr die Gelegenheit. Von 16 bis 17.30 Uhr lädt die Familie zu einem weihnachtlichen Singen ein. Mit dabei sein wird der Niederkrüchtener Chorleiter Volker Mertens. Auf dem zum Teil überdachten Hof an der Roermonder Straße 208 in Schwalmtal wird es dann gemütlich.