Brüggen : Was das Niederrheintheater 2020 plant

Michael Koenen und Verena Bill haben jetzt in Burg Brüggen das Programm für die Spielzeit 2020 des Niederrheintheaters vorgestellt. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Ein Jugendtheaterstück, die Komödie „Noch einmal, aber besser“ als neues Hauptstück und der Klassiker Pipi Langstrumpf: Das sind Eckpunkte im Programm 2020 des Niederrheintheaters. Erstmals spielt es auch im Tor 21.

Von der Brüggener Burg zu den Berliner Märchenwochen: Von diesen Auftritten sind Verena Bill und Michael Koenen, die Leiter des Niederrheintheaters, noch immer begeistert. „Es war großartig“, sagt Koenen nach der kurzen Reise. Denn einen Tag später haben beide schon wieder in Nettetal vor Senioren gespielt. Doch mit den Aufführungen von „Der Fischer und seine Frau“ und „König Drosselbart“ sei das Niederrheintheater als Repräsentant des Landes Nordrhein-Westfalen derart erfolgreich gewesen, dass sie im kommenden Jahr wieder bei den Berliner Märchenwochen dabei sein werden.

Das Theaterjahr 2020 haben Bill und Koenen bereits durchgeplant. Mit vier Premieren, Theaterfestspielen, Schauspielkursen und einem neuen Spielort im Niederkrüchtener Tor 21 bietet es Interessantes.

Info Tickets, Termine und mehr Termine Alle Termine, auch die außerhalb von Brüggen, sind online zu finden unter www.niederrheintheater.de. Tickets erhältlich bei www.niederrheintheater.de oder bei reservix. Sommerschule Während der Niederrheinischen Theaterfestspiele findet vom 29. Juni bis 12. Juli die Sommerschauspielschule statt. Infos über die Homepage.

Neu ist die Kooperation mit dem Schauspielhaus Mönchengladbach für das Jugendtheaterstück „Gleich ungleich Gleich“. „Bei diesem Stück hat das Schauspielhaus Mönchengladbach nach drei Jahren Kooperation das erste Mal speziell beim Niederrheintheater eine Inszenierung in Auftrag gegeben“, erklärt Verena Bill, Regisseurin und Schauspielerin. Den Auftrag, ein gesellschaftlich relevantes Jugendstück auf die Mönchengladbacher Bühne zu bringen, wertet sie als „besondere Anerkennung unserer Arbeit“. Die Premiere findet statt am 4. März um 9 Uhr. Bis 4. Juni sind insgesamt zwölf Aufführungen geplant. Speziell für Sechst- bis Neuntklässler wird dabei das Thema Gleichberechtigung auf die Bühne gebracht. Zur Handlung: Melina und Lukas streiten sich über die Rolle der Frau: Sollte sie, wie Melina meint, eine Vormachtstellung haben oder, wie Lukas es wünscht, das Heimchen am Herd im Stil der Fünfziger Jahre sein?

Als Hauptstück haben Bill und Koenen die Komödie „Noch einmal, aber besser“ des Düsseldorfer Autors Michael Engler ausgewählt. Sie wurde bereits auf vielen Bühnen gegeben, unter anderem am „Theater an der Kö“ in Düsseldorf. Die Premiere in Brüggen ist bei den Niederrheinischen Theaterfestspielen geplant für Freitag, 17. Juli, 20 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Thomas und Vera - sie sind reich, aber als Paar unglücklich. Vera will nicht nur die Scheidung, sondern praktischerweise gleich auch die Hälfte des Vermögens. Doch ein Unfall ändert alles, als Thomas sein Gedächtnis verliert. „Weil das Hauptstück der Festspiele 2019 immer ausverkauft war, wird als Zugabe im kommenden Jahr zusätzlich eine Aufführung mehr zu sehen sein.“ Bis 1. August sind sieben Aufführungen im Innenhof der Burg Brüggen oder bei schlechtem Wetter im Kultursaal geplant.

Saisonstart wird am 13. März in der Burg Brüggen sein. Dann ist erneut die 2019 erfolgreich gelaufene Komödie „Alles über Liebe“ zu sehen. Die teils überdrehte, teils humorige Komödie von Stephan Eickel schildert eine Paartherapie, die Anna und Carlos als letzte Chance nutzen, um ihre langweilig gewordene Ehe noch zu retten. Beide streiten sich heftig vor ihrer Therapeutin, doch diese ist von eigenem Liebesleid noch gefangen. Wer nochmal den Thriller „Der Anruf“ sehen will, hat dazu am Samstag, 25. April, die Gelegenheit. Neu ist dabei der Spielort: es ist das „Tor 21“ im benachbarten Niederkrüchten, das bereits als Konzertort bekannt ist. Für das Niederrheintheater ist es der erste Ausflug dorthin.

Familien können sich auf den 28. Juni freuen. Dann zeigt das Niederrheintheater in Burg Brüggen den Kinderbuchklassiker „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren. Er ist auch in Geldern (26. Januar), Rheinberg (30. Januar), im Rhein-Kreis Neuss (17., 24. und 31. März), in Kranenburg (29. März) und in Nettetal (28. April) zu sehen.