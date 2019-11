Grenzland : Weiterführende Schulen stellen sich Familien vor

Grenzland Die Janusz-Korczak-Realschule, die Gesamtschule Brüggen und das Gymnasium St. Wolfhelm laden zum Tag der offenen Tür ein.

Welche Möglichkeiten bieten sich für mein Kind in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten nach der vierten Klasse? Die weiterführenden Schulen im Grenzland stellen sich vor:

Die Janusz-Korczak-Realschule hat einen Standort in Schwalmtal (Foto) und einen in Niederkrüchten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Die Janusz-Korczak-Realschule mit den Standorten Schwalmtal-Waldniel und Niederkrüchten lädt Viertklässler und ihre Eltern ein zu den Tagen der offenen Tür. Für Samstag, 23. November, von 9 bis 13 Uhr, an der Turmstraße 6 in Schwalmtal-Waldniel sowie von 11 bis 14 Uhr am Standort Niederkrüchten am Oberkrüchtener Weg 49. Was die Familien erwartet: Unterricht zum Mitmachen und Zuschauen, Vorstellung von Projekten und Workshops.

Die Gesamtschule Brüggen lädt ein zu Info-Abend und Tag der offenen Tür. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Die Gesamtschule Brüggen stellt sich vor beim Infoabend am Montag, 25. November. Er beginnt um 20 Uhr am Standort Bracht, Südwall. Die Mensa ist zu erreichen über den Schulhof, er ist auch Parkplatz. Mitglieder der Schulleitung und der Elternvertretung erklären Eltern und künftigen Fünftklässlern alles rund um Unterricht, Bildungsgänge, Abschlüsse und Ganztagsbetrieb. Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 30. November, 10 bis 13 Uhr, statt. Am Standort Südwall 14 in Bracht präsentiert sich die Schule mit Schülerarbeiten aus dem Unterricht und Ergebnissen aus AGs. Schulscouts führen durch das Gebäude, es gibt Unterricht zum Anschauen in den Klassen 5 und 6. Am Standort Kreuzherrenplatz 6 gibt es zeitgleich Auskünfte zur gymnasialen Oberstufe und zum Abitur, etwa in zwei Vorträgen um 10.45 Uhr und 12.15 Uhr.

Das Gymnasium St. Wolfhelm hat den Tag der offenen Tür im Dezember. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Für Samstag, 7. Dezember, lädt das Gymnasium St. Wolfhelm, Turmstraße in Schwalmtal-Waldniel, zum Tag der offenen Tür ein. Von 9.30 bis 13 Uhr sind für die Viertklässler und ihre Familien Mitmachaktionen geplant, aber auch Schnupperunterricht um 10 Uhr und um 12 Uhr. Die Begrüßung in der Aula beginnt um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. Orchester, Musicalchor und Zirkus-AG präsentieren Stücke aus dem Schulmusical, zudem gibt es Tanzvorführungen und Improvisationstheater von der Theater-AG; in den Physik- und Chemieräumen werden Versuche gezeigt. Die Eltern können sich zu Schulaktivitäten informieren.

