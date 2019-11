Einbruch in Viersen : Hausbewohnerin hört polternde Einbrecher

Viersen Wie Einsatzkräfte feststellten, hebelten die Einbrecher die Kellertür auf und kamen so ins Gebäude.

Die Bewohnerin eines Hauses an der Adalbert-Stifter-Straße in Viersen hat am Donnerstag gegen 22 Uhr ein lautes Poltern gehört – als sie nachschaute, stellte sie fest, dass kurz zuvor Einbrecher in der ersten Etage gewesen waren. Nach Polizeiangaben hatten die Täter Schränke und Schubladen durchsucht und das Haus unbemerkt verlassen. Wie Einsatzkräfte feststellten, hebelten die Einbrecher die Kellertür auf und kamen so ins Gebäude. Sie stahlen Schmuck. Hinweise erbittet die Polizei unter Ruf 02162 3770.