Ungewöhnliche Ausstellung im Atelier Busch 8 in Nettetal : Installationen und Musik verzaubern Besucher

Nettetal Kaum hat sich die Tür des Ateliers der Künstlerin Barbara Schmitz-Becker hinter dem Besucher geschlossen, wird es poetisch, magisch, zauberhaft. Was die aktuelle Ausstellung bietet.

Die Kölner Musiker Franzis Lating und Johannes Elia Nuß alias The Bottomline haben diese und weitere Installationen von Barbara Schmitz-Becker mit Klavier, Schlagzeug, Stimme und elektronischer Musik in Klänge übersetzt. „Die Kompositionen entstanden in drei Tagen: Ich habe die Arbeiten gehängt, parallel entwickelten Lating und Nuß die ‚Soundscape‘, wie sie es nennen“, erklärt Schmitz-Becker.

Info Zu erleben sind die Installationen mit dem Biomorphic Orchestra am Freitag, 16. September, ab 21 Uhr, Treffpunkt ist das Atelier Busch 8 in Nettetal-Leuth. Im Anschluss an die Präsentation des Biomorphic Orchestras geben The Bottomline ein Konzert mit Stücken aus ihrem kommenden Studio-Debütalbum. Der Eintritt ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten. Die Ausstellung ist an den Samstagen 17. und 24. September, jeweils von 14 bis 17 Uhr, und an den Sonntagen, 18. und 25. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr, zu besichtigen.