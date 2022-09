Roman Kuperschmidt Ensemble in Jüchen : Klassik und Klezmer-Musik überzeugen im Schlosshof

Neuss Das war ein gelungenes Konzert: Schon vor einigen Jahren musizierte das Roman Kuperschmidt Ensemble aus Frankfurt bei einem Dycker Schlosskonzert. Schon damals begeisterte es und konnte auch diesmal überzeugen.

Doch das Ensemble spielte gegen das Wetter an, hatte in der ersten Hälfte abwechslungsreiche Klassikstücke mitgebracht, die den trüben Herbstmorgen vergessen machten: Schon bei „Menuetto Capricio B-Dur“ von Carl Maria von Weber sah man in den Stuhlreihen die ersten Füße wippen, die Streicher brillierten in Johannes Brahms ungarischen Tänzen 1 und 5. Das Ensemble bestehend aus neun Musikern war aber erst bei ihrem sechsten Stück „Hora Staccato“ von Grigorias Dinicu komplett. Das war so großartig, dass einem Zuhörer ein „Wow“ entfuhr. Überwiegend fröhlich war die Stückauswahl in der ersten Hälfte, Wehmut schwang nur bei einem koreanischen Volkslied mit.