Kraftverkehr Schwalmtal : Start der ersten E-Bus-Linie im Kreis Viersen verzögert sich weiter

Kreis Viersen Der für Donnerstag, 15. September, anvisierte Start der ersten E-Bus-Linie im Kreis Viersen verzögert sich weiter. Was die Gründe sind und wie es jetzt weitergeht.

Der für Donnerstag, 15. September, anvisierte Start der ersten E-Bus-Linie im Kreis Viersen verzögert sich weiter. Am Mittwoch, einen Tag vor dem bereits einmal verschobenen Start, erklärte das Unternehmen Kraftverkehr Schwalmtal (KVS) auf Anfrage, dass die Busse voraussichtlich erst in der nächsten Woche fahren werden.

Zunächst war der Start für den 1. Juli geplant. Doch bei den Fahrzeugen, die in China produziert und in den Niederlanden ausgestattet werden, gab es Material- und Lieferengpässe. Der Start für die E-Flotte wurde deshalb auf den 15. September verschoben. Dass jetzt auch dieser Termin nicht gehalten werden kann, liegt nach Auskunft des Unternehmens an der noch nicht vollständig beendeten Schulung aller Fahrer, die die neuen Elektrofahrzeuge in Zukunft steuern werden. Voraussichtlich Anfang der kommenden Woche sollen die ersten E-Busse vom Stecker gehen.