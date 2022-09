Veranstaltung in Mönchengladbach : Live-Musik und Stadtbiathlon beim Herbstfest in Eicken

Am Wochenende können Freizeitsportler beim Biathlon in Eicken mitmachen. Foto: www.biathlon-tour.de

Eicken Nach zwei Jahren Pause gibt es nun auch endlich wieder ein ganzes Wochenende voller Veranstaltungen in Eicken. Welche Musik für die Besucher geplant ist und was auf die Gewinner des Biathlons wartet.

Der Verein „In Eickener Sache“ lädt am kommenden Wochenende zum Eickener Herbstfest ein. Nach zwei Jahren Corona-Pause sollen mit dem Programm alle Altersgruppen mobilisiert werden. „Für das junge Publikum“, sagt Vereinsmitglied Bernd Müller, wird es am Freitagabend, 16. September, eine Rave-Party geben. Ab 18 Uhr gibt es Techno-Bässe von den Sandkasten Freunden mit den Mechanic Freakz und Nina Divorce am Eickener Markt. Bis 21.45 Uhr ist der Techno-Abend geplant.

Zum großen Höhepunkt des Herbstfestes kommt es dann am Sonntag, 18. September. Nach erneuter Live-Musik von 11 bis 13.45 Uhr startet der Stadtbiathlon, der nach 2019 nun zum zweiten Mal stattfindet. Ab 14 Uhr starten in drei Läufen jeweils drei Staffeln gegeneinander. Zunächst muss eine vier Kilometer lange Strecke überwunden werden, bevor mit Licht-Laser-Pistolen auf die Ziele geschossen werden kann. „Das sind präparierte Pistolen“, sagt Müller, „diese sind nicht geladen, also kann nichts passieren.“ Es hätten sich bereits viele Gruppen beim Verein angemeldet, um am Biathlon teilzunehmen. Allerdings könnten sich kurzfristig noch am selben Tag bis 11 Uhr weitere Staffeln nachmelden, berichtet Müller. Gewinner des Biathlons dürfen zum großen Biathlon-Finale nach Oberhof reisen und bei einem Training mit Profis teilnehmen.