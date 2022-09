Vorfall in Viersen : Gleich drei Strafanzeigen gegen einen Rollerfahrer

Vorfall in Viersen

Viersen Die Polizei hat am Dienstagabend einen 20-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz unterwegs war.

Gegen 19 Uhr war Einsatzkräften an der Kreuzung Hardter Straße/Landwehrstraße das fehlende Versicherungskennzeichen an dem Roller aufgefallen. Als der Rollerfahrer die Beamten sah, sprang er von seinem Roller, ließ ihn gegen ein geparktes Auto fallen und flüchtete. Der Wagen wurde dabei beschädigt. Die Polizei fasste den 20-jährigen Viersener kurz darauf in der Nähe.