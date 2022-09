Ausstellung in Baal : Die Bibel – rekordverdächtig und wertvoll

Baal Zum Titel „Vom Papyrus zur digitalen Bibel“ ist noch bis zum 18. September eine Ausstellung im Gemeindehaus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Baal zu sehen. Was kaum jemand weiß: Die Exponate reisen seit 30 Jahren durchs Land. Darum ist die Bibel ein Schwergewicht.

Sie ist ein Schwergewicht in vielen Hinsichten – und sie kann in diesem September ein Jubiläum feiern: Die Bibel, deren erste deutsche Übersetzung vor genau 500 Jahren vorgelegt wurde, Martin Luther war der Übersetzer aus dem Griechischen und beendete diese Arbeit am Neuen Testament im September 1522. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Baal feiert nicht nur dieses Jubiläum mit einer Erlebnis-Ausstellung, die die Bibel umfassend theologisch und in ihrer Schriftlichkeit kurzweilig verständlich macht. Sie ist noch bis Sonntag, 18. September, im Gemeindehaus in der Fringsstraße unter dem Titel „Vom Papyrus zur digitalen Bibel“ zu sehen.