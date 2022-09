Ende einer Ära : Die letzten Altenpfleger der AGP Viersen haben ihr Examen abgelegt

16 Frauen und vier Männer haben jetzt an der AGP Viersen ihr Examen abgelegt. Foto: AGP Viersen

Viersen Der letzte Ausbildungskursus in der Altenpflege ist abgeschlossen: 20 Altenpflegerinnen und Altenpfleger haben jetzt an der AGP Viersen Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe ihr Examen abgelegt.

Mit ihnen ging eine Ära zu Ende. Ihren Beruf haben die 16 Frauen und vier Männer in zehn stationären Pflegeeinrichtungen und zwei ambulanten Diensten erlernt. Den theoretischen Teil ihrer dreijährigen Ausbildung hatten sie noch am ehemaligen Fachseminar für Altenpflege des Caritasverbandes für die Region Kempen-Viersen begonnen. Inzwischen ist das Fachseminar in der neuen Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe (AGP) aufgegangen.