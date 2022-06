Diebstahl in Viersen : Gestohlenes Auto gefunden - Täter knapp entwischt

Einsatzkräfte der Polizei entdeckten ein gestohlen gemeldetes Auto auf einem Parkplatz in Viersen-Süchteln. Die mutmaßlichen Diebe flüchteten. Foto: dpa/Silas Stein

Viersen Bisher unbekannte Täter haben gegen 4 Uhr in der Nacht zu Donnerstag an der Straße Rüttenhof in Viersen-Süchteln einen weißen VW Golf gestohlen. Nach Polizeiangaben entdeckten Einsatzkräfte das Auto um 9.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Anne-Frank-Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwei junge Männer seien geflüchtet, als sie den Streifenwagen sahen. Eine Fahndung blieb laut Polizei ohne Erfolg. An dem Golf waren demnach Kennzeichen eines braunen Nissan Note angebracht, der in der Nähe stand und auch gestohlen war.

Einer der mutmaßlichen Täter war 20 bis 30 Jahre alt, trug ein weißes T-Shirt und eine weiße Baseballkappe. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(naf)