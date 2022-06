Automatensprengung Neuss : Gesprengter Geldautomat - Neusser Täterfahrzeug gefunden

Neuss Das Fluchtfahrzeug der Neusser Automatensprengung vom 13. Juni ist gefunden worden. Wagen und Kennzeichen wurden wohl von den Tätern gestohlen.

Die Verdächtigen waren nach der Automatensprengung an der Neusser Römerstraße mit einem schwarzen VW Golf vom Tatort in Richtung Autobahnauffahrt in Neuss-Reuschenberg geflüchtet.