An der A61 in Viersen : 43-Jähriger an der Autobahnausfahrt Süchteln festgenommen

An der Anschlussstelle der A61 in Viersen-Süchteln ist ein Autofahrer festgenommen worden. Foto: dpa/David Inderlied

Viersen Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle am Samstag an der Anschlussstelle Süchteln der A61 einen 43-Jährigen festgenommen. Laut Polizei hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg den wegen vorsätzlicher Beihilfe und unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Verurteilten zur Festnahme ausgeschrieben.

Ermittelt wird nun auch gegen ihn, weil im Auto fünf Gramm Marihuana gefunden worden seien.

(naf)