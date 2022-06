Sicherheit in Viersen : NEW installiert Ersatz für abgebaute Laternen

Mehr Licht! Die NEW installierte eine Zwischenlösung an der Hague-Promenade für die nicht mehr standsicheren Laternen. Foto: Martin Röse

Viersen Im Auftrag der Stadt Viersen hat die NEW an der Hageau-Promenade in Alt-Viersen damit begonnen, Ersatzlaternen aufzustellen. Die Stadt hatte bis Anfang des Monats insgesamt knapp 90 Laternen abmontiert, weil deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war.

Nach Angaben der Stadt Viersen hatte das Aluminium der Masten mit Hunde-Urin chemisch reagiert und war korrodiert.

Der Fall hatte bundesweite Beachtung gefunden. Bis Dezember wird die Stadt weitere Aluminiumlaternen abbauen müssen, wie weitere Prüfungen ergaben. Sie prüft derzeit, den Hersteller der Masten in Regress zu nehmen.

Bei den jetzt installierten Laternen soll es sich um eine Interimslösung handeln, bis die bestellten neuen Laternen geliefert sind. Wie viele dieser Ersatz-Straßenlaternen die NEW zwischenzeitlich aufgestellt hat und wann weitere aufgestellt werden sollen, teilte das Unternehmen am Dienstag nicht mit. Für Mittwoch wurde eine Pressemitteilung angekündigt.

