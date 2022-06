Schwarzer VW Golf gesucht : Wieder ein Geldautomat in Neuss gesprengt

Neuss In der Nacht zu Montag, 13. Juni, wurde erneut ein Geldautomat in Neuss gesprengt. Der oder die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei fahndet nun - kennt das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs.

Die Deckenverkleidung hängt nach unten, eine Glasscheibe ist zerbrochen: Es ist ein Bild der Verwüstung, das die Täter in einem Verbrauchermarkt an der Römerstraße hinterlassen haben.

In der Nacht zu Montag gegen 1 Uhr ertönte dort ein lauter Knall - ein Geldautomat wurde gesprengt. Obwohl die Polizei innerhalb kürzester Zeit am Tatort war, konnten die Beamten nur noch einen mit erhöhter Geschwindigkeit wegfahrenden schwarzen VW Golf erblicken. Eine bisherige Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg. Letztmalig gesichtet werden konnte der Golf an der Autobahnauffahrt in Neuss-Reuschenberg. Die am Fahrzeug angebrachten Neusser Kennzeichen (NE-BM 9700) waren kurz vor der Sprengung von einem geparkten Auto an der Römerstraße entwendet worden.