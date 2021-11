Bildung in Brüggen : Gesamtschule sagt nach Polizeieinsatz Vorstellung ab

Am Donnerstag hatte es eine Bedrohungslage an der Schule gegeben. Foto: Günter Jungmann

Brüggen Nach einem Großeinsatz der Polizei an der Gesamtschule Brüggen sagte die Schule jetzt ihren für Samstag geplanten Tag der offenen Tür ab.

Eine Konsequenz aus dem Polizeieinsatz am Donnerstag an der Gesamtschule: Schulleiter Heiko Glade hat den Tag der offenen Tür am 27. November in Abstimmung mit Bezirksregierung und Schulaufsicht ersatzlos abgesagt.